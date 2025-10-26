WM-Leader Piastri nach Mexiko-Qualifying: "Es ist mysteriös"

Für WM-Leader Oscar Piastri verlief das Qualifying für den Formel-1-GP in Mexiko alles andere als optimal.

Während sich Piastris Teamkollege und größter WM-Konkurrent, Lando Norris, souverän die Pole fürs Rennen am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker) sicherte, kommt der Australier nicht über einen achten Platz hinaus.

Schon in den Trainingsläufen fuhr Piastri der Konkurrenz großteils hinterher. Der Abstand auf die Spitze lag immer bei knapp einer halben Sekunde.

"Es war mehr oder weniger der gleiche Abstand über das gesamte Wochenende bislang. Das müssen wir uns jetzt anschauen, wo ich da falsch abgebogen bin. Klar, es ist frustrierend", sagt der McLaren-Pilot den Journalisten nach dem Qualifying.

Woran es liegt, dass Piastri in Mexiko bislang nicht mithalten kann, weiß er selbst nicht: "Das Auto fühlte sich eigentlich ok an, aber es ist keine Pace da. Es ist irgendwie mysteriös."

Verstappen konnte "nicht richtig pushen"

Ähnlich unzufrieden wie Piastri zeigt sich auch Max Verstappen, der das Rennen vom fünften Platz aus starten wird.

"Wir haben so viel verändert und es ist immer noch nicht gut. Es liegt nicht daran, dass wir es nicht versucht hätten. Wir haben einfach nichts gefunden. Im Qualifying haben wir es in manchen Kurven einfach nicht ganz richtig hinbekommen. Ich konnte nicht richtig pushen. Ich wusste eigentlich mit Beginn von Q1 mit dem ersten Lauf, dass es nicht richtig laufen würde", sagt der Niederländer, der drei der letzten vier Rennen für sich entscheiden konnte.

Die Hoffnungen für eine Besserung im Rennen halten sich für den WM-Dritten in Grenzen: "Jede Runde, die ich an diesem Wochenende gefahren bin, war keine wirklich gute Runde. Das wird sich nicht ganz plötzlich morgen zum Besseren verändern."