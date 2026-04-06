Die Toronto Raptors haben am Ostersonntag (Ortszeit) im vorletzten Auswärtsspiel der regulären Saison in der NBA bei den Boston Celtics 101:115 verloren.

Jakob Pöltl bilanziert mit 14 Punkten und zwei Rebounds in 20:05 Einsatzminuten. Die Kanadier liegen mit 43:35-Siegen bei noch vier ausstehenden Partien auf Platz sieben in der Eastern Conference. Die besten sechs qualifizieren sich direkt für das Playoff.

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"Obwohl wir einiges liegen gelassen und am Rebound unterlegen waren, haben wir das Spiel bis zum Schlussviertel mit viel Einsatz offen gehalten", sagt der 30-jährige Center aus Wien.

"Am Ende war Boston aber besser und hat seine Qualität ausgespielt." Erst ein 6:16-Start in die letzten zwölf Minuten hat die Raptors auf die Verliererstraße gebracht. Ja'kobe Walter führt Toronto mit 16 Punkten an.

Siege für Charlotte und Orlando

Das Restprogramm der Raptors vor der K.o.-Phase umfasst zunächst zwei Heimspiele gegen Miami Heat (41:37) am Dienstag und Donnerstag. Am Freitag sind die Kanadier bei den New York Knicks zu Gast, ehe sie zum Abschluss am Sonntag die Brooklyn Nets empfangen.

Die Charlotte Hornets (43:36) gewinnen bei den Minnesota Timberwolves 122:108 und damit zum vierten Mal hintereinander. Mit Orlando Magic (42:36) bleibt durch ein 112:108 bei den New Orleans Pelicans auch ein weiterer Verfolger der Raptors siegreich.

45-Punkte-Gala von Cooper Flagg

Der 19-jährige Cooper Flagg lässt seinem 51-Punkte-Auftritt gegen Orlando vom Freitag eine weitere Gala folgen. Zum 134:128 der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers steuert der im NBA-Draft 2025 an erster Stelle ausgewählte Forward 45 Zähler bei. Hinzu kommen acht Rebounds und neun Assists.

Damit sticht Flagg selbst LeBron James aus, der es auf 30 Punkte, neun Rebounds und 15 Vorlagen bringt. NBA-Leader und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder erzielt beim mühelosen 146:11 gegen Utah Jazz das höchste Score im Spieljahr.