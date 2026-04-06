Sturm wieder der Gejagte! "Die Position haben wir uns erarbeitet"

Sturm Graz ist der Sieger der Runde!

Während es hinter dem Tabellenführer eng zugeht, hat der Titelverteidiger mit dem 2:0 bei Rapid einen Polster von vier Punkten aufgebaut. Sieben Spiele vor Schluss ist das noch keine Versicherung, aber zumindest eine wohltuende Momentaufnahme.

Zum Spielbericht >>>

Vor allem dahingehend, dass die wiedergefundene Stabilität auf dem Platz auch zu guten Ergebnissen führt.

In Hütteldorf waren die Grazer die abgebrühtere Mannschaft, die den Gegner seine Fehler machen ließ und im richtigen Moment da war, während Rapid hinten der Zahn gezogen wurde. Erstmals seit fünf Jahren blieben die Wiener in einem Heimspiel wieder ohne Torschuss>>>.

Und all das, obwohl es beim wohl besten Spieler der Bundesliga - Otar Kiteishvili - nur zu einem Kurzeinsatz reichte.

"Ich finde, das war ein sehr überzeugender Auftritt. Die Jungs waren bereit, alles reinzuwerfen, um diesen Sieg zu holen. Wir haben extrem gut und leidenschaftlich verteidigt. Der Gegner hat kein einziges Mal auf unser Tor geschossen und deswegen sind wir der hochverdiente Sieger", zeigte sich Fabio Ingolitsch rundum zufrieden.

"Kite" beim legendären Bayern-Arzt

Es war ein Erfolg des Kollektivs ohne den Anführer, "da war es nochmal das Motto, enger zusammenzuhalten und diese ganze Last, die er immer wieder trägt, auf mehreren Schultern zu verteilen."

In der ersten Hälfte blieb die Partie offen, weil guten Pressing-Momenten haarsträubende Fehler gefolgt seien. Mit der zweiten Halbzeit wurde dieses Manko aber in den Griff bekommen.