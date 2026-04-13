Steigt Ex-Alpine-Teamchef mit zwölftem Team in die Formel 1 ein?

Gibt es bald zwölf Formel-1-Teams?

Zumindest wenn es nach Ex-Teamchef Otmar Szafnauer geht, soll dieses Szenario in Zukunft Realität werden. Schon seit 2024 bastelt der ehemalige Alpine-Teamchef gemeinsam mit US-Geldgebern an diesem Projekt.

Nun hat er dafür potenzielle Unterstützung aus der Formel 2 gefunden. Bereits seit Februar fungiert Szafnauer als Geschäftsführer sowie Managing Partner von Van Amersfoort.

Die Formel-1-Piloten Charles Leclerc und Max Verstappen waren mitunter früher für den Rennstall, der aktuell in der Formel 2 und Formel 3 antritt, am Start.

Dann wird ein Formel-1-Team realistisch

Gegenüber dem Portal "gpblog.com" verrät Szafnauer: "Der Eigentümer und ich haben über eine potenzielle Zusammenarbeit bei einem Formel-1-Team nachgedacht, was immer noch passieren könnte, wenn etwas Interessantes zum Verkauf steht oder der Platz für das zwölfte Team frei wird."

Dabei handelt es sich um den Mexikaner Rafael Villagomez, dessen Sohn in der Formel 2 am Start ist. "Im Zuge all dieser Diskussionen sagte er zu mir: 'Nun, schau, warum hilfst du mir in der Zwischenzeit nicht bei Van Amersfoort?', da er Van Amersfoort erst vor ein paar Jahren gekauft und ausgebaut hat", so Szafnauer.

Sollte sich die Möglichkeit für ein zwölftes Team ergeben, wolle man dies "machen" oder sich "irgendwo einkaufen". Neben der Formel 1 sind auch andere Rennserien wie die IndyCar-Serie interessant.