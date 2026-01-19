Mehr Weiß: Haas stellt das Design für 2026 vor

Die nächste Präsentation eines neuen Autos für die Formel 1 2026 - zumindest des Designs - ist online über die Bühne gegangen.

Das US-Team Haas zeigt seine neue Lackierung, die zwar weiterhin an den Farben der letzten Jahre festhält, allerdings dominiert nun Weiß.

Mit einem großen Logo auf der Seite wird auch der neuen technischen Partnerschaft mit Toyota Gazoo Racing Rechnung getragen.