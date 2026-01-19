Beierl fährt bei Olympia mit Anschieberin Williams

Christania Williams wird bei den Olympischen Spielen im kommenden Monat in Cortina d'Ampezzo die Anschieberin im Zweierbob von Katrin Beierl sein. Die gebürtige jamaikanische Leichtathletin bekam den Vorzug gegenüber Nicola Pichler.

Österreich wird auf der neu errichteten Bahn Eugenio Monti im Frauen-Zweier mit einem zweiten Schlitten vertreten sein. Lea Haslwanter ergatterte noch einen Quotenplatz und wird mit Victoria Festin starten.

Bei den Männern werden Markus Treichl mit Sascha Stepan, Markus Sammer und Kristian Huber sowie Jakob Mandlbauer mit Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler nominiert.