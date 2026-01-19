NEWS
WSG-Leistungsträger fällt mit Kreuzband-Verletzung lange aus
Die Verletzung zog sich der US-Amerikaner im Trainingslager auf Malta zu. Bereits am morgigen Dienstag erfolgt der operative Eingriff.
Bundesligist WSG Tirol muss lange auf Außenbahnspieler Quincy Butler verzichten.
Wie die Wattener am Montag mitteilten, muss der Flügelspieler am Dienstag wegen einer Kreuzbandverletzung operiert werden. Der 24-jährige US-Amerikaner hatte sich die Verletzung im Wintertrainingslager auf Malta zugezogen.
Bereits im Herbst verpasste Butler aufgrund von Knieproblemen acht Bundesliga-Partien. Sein letztes Pflichtspiel für die WSG Tirol absolvierte der 24-jährige US-Amerikaner am 18. Oktober 2025 gegen den FK Austria Wien.