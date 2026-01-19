Bundesligist WSG Tirol muss lange auf Außenbahnspieler Quincy Butler verzichten.

Wie die Wattener am Montag mitteilten, muss der Flügelspieler am Dienstag wegen einer Kreuzbandverletzung operiert werden. Der 24-jährige US-Amerikaner hatte sich die Verletzung im Wintertrainingslager auf Malta zugezogen.

Bereits im Herbst verpasste Butler aufgrund von Knieproblemen acht Bundesliga-Partien. Sein letztes Pflichtspiel für die WSG Tirol absolvierte der 24-jährige US-Amerikaner am 18. Oktober 2025 gegen den FK Austria Wien.