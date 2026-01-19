NEWS

WSG-Leistungsträger fällt mit Kreuzband-Verletzung lange aus

Die Verletzung zog sich der US-Amerikaner im Trainingslager auf Malta zu. Bereits am morgigen Dienstag erfolgt der operative Eingriff.

WSG-Leistungsträger fällt mit Kreuzband-Verletzung lange aus Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Bundesligist WSG Tirol muss lange auf Außenbahnspieler Quincy Butler verzichten.

Wie die Wattener am Montag mitteilten, muss der Flügelspieler am Dienstag wegen einer Kreuzbandverletzung operiert werden. Der 24-jährige US-Amerikaner hatte sich die Verletzung im Wintertrainingslager auf Malta zugezogen.

Bereits im Herbst verpasste Butler aufgrund von Knieproblemen acht Bundesliga-Partien. Sein letztes Pflichtspiel für die WSG Tirol absolvierte der 24-jährige US-Amerikaner am 18. Oktober 2025 gegen den FK Austria Wien.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Transfer-Update: Zwei Bundesliga-Kicker auf dem Weg nach England?

Bundesliga
WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

Bundesliga
5
GAK beschäftigte sich mit Peter Michorl

GAK beschäftigte sich mit Peter Michorl

Bundesliga
Berisha steht vor LASK-Abschied

Berisha steht vor LASK-Abschied

Bundesliga
1
Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Salzburg-Mittelfeldmann weckt Interesse aus Italien

Bundesliga
48
Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran

Salzburg an serbischem Mittelfeld-Talent dran

Bundesliga
30
Eigentor bei erster Rapid-Niederlage unter Hoff Thorup

Eigentor bei erster Rapid-Niederlage unter Hoff Thorup

Bundesliga
81
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball WSG Tirol Malta Quincy Butler Trainingslager