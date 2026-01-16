Formel 1: Das ist die neue Lackierung bei den Red Bulls

Red Bull Racing lüftet das Geheimnis um das Design seiner Boliden für die neue Formel-1-Saison!

In Detroit - Red Bull setzt nun mit Ford auf einen Motorenpartner - präsentierte das Team das optische Erscheinungsbild für 2026. Im Gegensatz zum Vorjahr wird mehr auf die Farbe Dunkelblau gesetzt, die Lackierung soll eine weiße "Heritage-Basis" haben. Meint: Verwendet wird eine Farbe, die den Kontrast der Logos stärker hervorstechen lässt, Farben sollen mehr Sättigung haben.

Neben der Lackierung der Red Bulls wurde auch jene der Racing Bulls präsentiert. Beim Schwesterteam setzt man auf eine weiße Basis, zu dieser gesellen sich aber auch dunkelblaue Elemente - eine Anspielung auf Ford.

So sehen die neuen Lackierungen aus: