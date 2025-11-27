Brasilien Brasilien BRA
Italien Italien ITA
Im Elfm.
0:0
0:0 , 0:0
Endstand 0:0
NEWS

U17-WM: Spiel um Platz drei endet erst im Elferschießen

Nach 90 Minuten gibt es keinen Sieger im Duell zwischen Brasilien und Italien.

U17-WM: Spiel um Platz drei endet erst im Elferschießen Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Italien gewinnt das Spiel um Platz drei erst im Elfmeterschießen!

Der Halbfinal-Gegner des ÖFB-U17-Teams gewinnt mit 4:2 nach Penaltys gegen Brasilien. Nach den regulären 90 Minuten steht es 0:0.

Von Beginn an suchen beide Mannschaften den Weg nach vorne. Die Elf von Massimiliano Favo verbucht die erste gute Gelegenheit, doch Federico Alessandro Steffanoni verfehlt das Tor knapp (7.). Brasilien antwortet prompt durch einen Abschluss von Ruan Pablo (11.).

Die Partie nimmt jedoch eine dramatische Wendung, als der bereits verwarnte brasilianische Verteidiger Vitor Fernandes Chaves Teixeira mit Gelb-Rot vom Platz muss (14.). In Unterzahl sieht sich die Truppe von Dudu Patetuci fortan dem Dauerdruck der Italiener ausgesetzt. Die beste Chance vor der Pause hat Antonio Arena, dessen Schuss Brasiliens Torhüter Joao Pedro pariert (41.).

Auch nach der Pause mehr am Drücker

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Italien das spielbestimmende Team. Die Azzurrini erzeugen durch eine Serie von Eckbällen konstant Druck, finden aber keinen Weg durch die gut organisierte Defensive.

Mitten in die italienische Drangphase hinein zappelt der Ball plötzlich im Netz, doch der Treffer für die Südamerikaner wird nach VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung aberkannt (65.). Wenig später wird ein möglicher Elfmeter für Italien geprüft, die Entscheidung fällt aber gegen einen Strafstoß (69.). Die Brasilianer kämpfen aufopferungsvoll und retten das Remis über die Zeit.

Italien mit den besseren Nerven

Vom Elfmeterpunkt beweisen die Italiener die besseren Nerven. Während Vincenzo Prisco, Simone Lontani, Jean Tryfose Mambuku und Alessio Baralla für die Azzurrini treffen, scheitern bei Brasilien gleich zwei Schützen.

Italien feiert damit einen 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen und sichert sich den dritten Platz bei der U17-Weltmeisterschaft.

