NEWS

Helden-Empfang! So bist du bei der Heimkehr des U17-Teams dabei

Am Samstag kehren die Vizeweltmeister aus Katar zurück - für den Empfang gibt es Tickets.

Helden-Empfang! So bist du bei der Heimkehr des U17-Teams dabei Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach einer historischen Weltmeisterschaft kehrt das österreichische U17-Nationalteam am Samstag in die Heimat zurück.

Am Donnerstag krönte sich die ÖFB-Auswahl in Katar im Finale gegen Portugal (0:1) zum Vizeweltmeister. Nach Wochen der Ekstase steht den Burschen nun ein emotionaler und umjubelter Empfang bevor.

Ab 18:00 Uhr findet am neuen ÖFB-Campus in 1220 Wien eine Feier anlässlich der Heimkehr des Teams von Chefcoach Stadler statt.

Wer dabei sein möchte, kann über die ÖFB-Homepage eine Ticketanfrage stellen - am heutigen Freitag um 16:00 Uhr werden Interessenten über den Erfolg ihrer Anfrage informiert. Der Eintritt ist gratis.

Mehr zum Thema

Finale verloren, aber alle Herzen gewonnen!

Finale verloren, aber alle Herzen gewonnen!

Bundesliga
5
Trostpreis! Moser Torschützenkönig der U17-WM

Trostpreis! Moser Torschützenkönig der U17-WM

ÖFB-Team
6
Bitter! Österreich verliert U17-WM-Finale gegen Portugal

Bitter! Österreich verliert U17-WM-Finale gegen Portugal

ÖFB-Team
72
U17-WM: Dieser TV-Sender zeigt das Finale Österreich vs. Portugal

U17-WM: Dieser TV-Sender zeigt das Finale Österreich vs. Portugal

ÖFB-Team
33
U17-Vizeweltmeister bereit für die Bundesliga? Das sagt Letsch

U17-Vizeweltmeister bereit für die Bundesliga? Das sagt Letsch

Europa League
9
Der Stolz überwiegt bei der U17! "Eine unglaubliche Truppe"

Der Stolz überwiegt bei der U17! "Eine unglaubliche Truppe"

ÖFB-Team
10
U17-WM LIVE: Österreich verliert Finale gegen Portugal

U17-WM LIVE: Österreich verliert Finale gegen Portugal

Fußball
45
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball ÖFB-U17 ÖFB Wien Katar U17-Nationalteam