Helden-Empfang! So bist du bei der Heimkehr des U17-Teams dabei

Nach einer historischen Weltmeisterschaft kehrt das österreichische U17-Nationalteam am Samstag in die Heimat zurück.

Am Donnerstag krönte sich die ÖFB-Auswahl in Katar im Finale gegen Portugal (0:1) zum Vizeweltmeister. Nach Wochen der Ekstase steht den Burschen nun ein emotionaler und umjubelter Empfang bevor.

Ab 18:00 Uhr findet am neuen ÖFB-Campus in 1220 Wien eine Feier anlässlich der Heimkehr des Teams von Chefcoach Stadler statt.

Wer dabei sein möchte, kann über die ÖFB-Homepage eine Ticketanfrage stellen - am heutigen Freitag um 16:00 Uhr werden Interessenten über den Erfolg ihrer Anfrage informiert. Der Eintritt ist gratis.