Max Verstappen kritisiert neue Formel-1-Regeln

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen hat sich vor dem Start der neuen Saison erneut gegen die neuen technischen Vorschriften der Formel 1 positioniert. Er nannte sie "ziemlich kompliziert" und bedauerte, dass es "etwas spät" für Regeländerungen in letzter Minute sei.

Die Formel 1 startet am Sonntag beim Großen Preis von Australien in eine neue Ära mit beispiellosen Änderungen. Verstappen war bisher der lautstärkste Kritiker und bezeichnete die neuen Autos während der Testfahrten als "Anti-Rennsport" und "Formel E auf Steroiden".

In Melbourne erklärte Verstappen jedoch, dass es für den Sport keinen Sinn habe, gegen die unzähligen Unbekannten zu regulieren.

Dazu gehört auch der Start am Sonntag, bei dem einige Fahrer voraussichtlich ihre Motoren etwa zehn Sekunden lang aufheulen lassen müssen, um ihre Turbos vor dem Start hochzudrehen.

Verstappen von Red-Bull-Motor begeistert

"Ja, dafür ist es ein bisschen spät, oder?", sagte Verstappen.

"Angesichts der Summen, die in diese Vorschriften investiert wurden, werden sie noch eine Weile bestehen bleiben. Ich meine, man hätte das kommen sehen können – und plötzlich werden jetzt Fragen aufgeworfen."

Verstappen ist jedoch begeistert von der ersten Leistung seines Red-Bull-Antriebs beim Debüt des Teams als Motorenhersteller – eine unendlich komplexe Aufgabe.

Auch wenn er noch keine Ahnung hat, wo sein Red-Bull-Team in der Rangliste stehen wird – obwohl erwartet wird, dass es mit den Konkurrenten Mercedes, Ferrari und McLaren unter den ersten vier sein wird.

"Ich bin sehr glücklich mit dem, was wir in der Vorsaison geleistet haben", sagte er. "Es war ein wirklich großartiger und stolzer Moment für alle – wie das gesamte Projekt zwischen Motor und Auto zusammenkam. Ich war wirklich positiv überrascht, wie sich im Grunde alles angefühlt hat."