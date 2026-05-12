Luxus-Modemarke im Gespräch: Heimischer Sponsor vor Alpine-Aus

Alpine dürfte einen prominenten neuen Hauptsponsor bekommen.

Wie "GPblog" berichtet, dürfte das Enstone-Team vor einer Einigung mit der Luxusmode-Marke Gucci, einer Tochtergesellschaft des Luxusgüterkonzerns Kering, stehen. Zukünftig könnte der Rennstall dann unter dem Namen Gucci Alpine Formula One Team an den Start gehen.

Die Spur führt hierbei zu Luca de Meo: Der Italiener ist seit vergangenem Sommer CEO von Kering und zuvor Geschäftsführer bei Renault gewesen.

BWT seit 2022 Alpine-Titelsponsor

Damit dürfte dann auch das Aus für BWT als Hauptsponsor besiegelt sein. Die Partnerschaft soll laut der Nachrichtenplattform nach dieser Saison enden.

Das österreichische Unternehmen ist seit 2022 Titelsponsor von Alpine, zuvor hat man bereits als Sponsor von Force India fungiert.