NEWS

Luxus-Modemarke im Gespräch: Heimischer Sponsor vor Alpine-Aus

Nach fünf Saisonen als Titelsponsor ist für das österreichische Unternehmen am Ende des Jahres Schluss.

Luxus-Modemarke im Gespräch: Heimischer Sponsor vor Alpine-Aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alpine dürfte einen prominenten neuen Hauptsponsor bekommen.

Wie "GPblog" berichtet, dürfte das Enstone-Team vor einer Einigung mit der Luxusmode-Marke Gucci, einer Tochtergesellschaft des Luxusgüterkonzerns Kering, stehen. Zukünftig könnte der Rennstall dann unter dem Namen Gucci Alpine Formula One Team an den Start gehen.

Die Spur führt hierbei zu Luca de Meo: Der Italiener ist seit vergangenem Sommer CEO von Kering und zuvor Geschäftsführer bei Renault gewesen.

BWT seit 2022 Alpine-Titelsponsor

Damit dürfte dann auch das Aus für BWT als Hauptsponsor besiegelt sein. Die Partnerschaft soll laut der Nachrichtenplattform nach dieser Saison enden.

Das österreichische Unternehmen ist seit 2022 Titelsponsor von Alpine, zuvor hat man bereits als Sponsor von Force India fungiert.

Mehr zum Thema

Trotz Satzführung! Zverev scheitert früh in Rom

Trotz Satzführung! Zverev scheitert früh in Rom

Tennis - ATP
Skisprung-Rückkehr? Stoch gibt Einblick in seine Zukunftspläne

Skisprung-Rückkehr? Stoch gibt Einblick in seine Zukunftspläne

Skispringen
Tagger nimmt souverän Erstrunden-Hürde in Parma

Tagger nimmt souverän Erstrunden-Hürde in Parma

Tennis - WTA
6
ÖHB-Männer müssen auf Weg zur WM die Hürde Polen nehmen

ÖHB-Männer müssen auf Weg zur WM die Hürde Polen nehmen

Handball
WM-Kader: Spanien verzichtet auf Real-Star

WM-Kader: Spanien verzichtet auf Real-Star

FIFA WM
3
Schwärzler kämpft sich beim Challenger in Tunis ins Achtelfinale

Schwärzler kämpft sich beim Challenger in Tunis ins Achtelfinale

Tennis - ATP
HSV gibt neue Sportvorständin bekannt

HSV gibt neue Sportvorständin bekannt

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Motorsport Formel 1 F1 Alpine F1