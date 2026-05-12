WM-Kader: Spanien verzichtet auf Real-Star

Dani Carvajal wird nicht mit Spanien zur WM 2026 fahren.

Nationaltrainer Luis de la Fuente verzichtet im vorläufigen 55-Mann-Kader der Spanier auf den Rechtsverteidiger von Real Madrid.

Der 34-Jährige laborierte zuletzt an einem Haarriss im Fuß. Ob dies der Grund für sein Fehlen im Kader ist, ist bislang nicht bekannt.

Carvajal mit schwieriger Spielzeit

Carvajal erlebte zudem eine schwierige Saison bei Real Madrid und musste auf der Rechtsverteidiger-Position häufig Trent Alexander-Arnold den Vortritt lassen.

Insgesamt absolvierte Carvajal lediglich 20 Spiele für Real in dieser Spielzeit.