Jüngster WM-Leader der Geschichte! Antonelli siegt in Japan

Kimi Antonelli ist der jüngste WM-Führende in der Formel-1-Geschichte!

Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Japan sichert sich der junge Italiener diesen Meilenstein. Er gewinnt vor Oscar Piastri (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari). Es ist sein zweiter Grand-Prix-Sieg.

Mit Platz vier muss sich der bis heute WM-Führende und Teamkollege George Russell begnügen. Fünfter wird Lando Norris im zweiten erstarkten Mclaren, Sechster Lewis Hamilton im zweiten Ferrari.

Pierre Gasly wird im Alpine als Siebter "best of the rest" gefolgt von Max Verstappen im Red Bull, Liam Lawson im Racing Bull und Esteban Ocon im Haas. Dessen Teamkollege crasht gegen Rennmitte bei 50G schwer, kommt aber glücklicherweise glimpflich davon.

Mercedes verschläft den Start

Die Silberpfeile erwischen einen alles andere als idealen Start: Pole-Setter Antonelli fällt gar auf Platz sechs zurück, Teamkollege Russell auf den vierten Platz.

Besser geht es den Ferraris und McLaren. Piastri, bis dahin noch ohne Rennkilometer im Jahr 2026, schnappt sich die Führung vor Leclerc und Teamkollege Norris. Hamilton schafft es auf Rang fünf vor.

Doch die Aufholjagd der Mercedes beginnt prompt, nach sieben Runden liegt Russell bereits auf Platz zwei, Antonelli hängt hinter Norris auf Platz fünf fest. In der achten Runde geht Russell in Führung - kurz. Denn Piastri holt zum erfolgreichen Gegenangriff aus, die Pace der McLaren ist im Vergleich zu Australien stark verbessert.

In Runde elf geht Antonelli dann nach langem Hinterherfahren an Norris vorbei und liegt somit auf Position vier. In Runde 15 überholt er Leclerc kurzzeitig für Platz drei. Piastri liegt zu diesem Zeitpunkt über 1,5 Sekunden vor Russell.

Safety Car als Gamechanger

McLaren macht den Anfang mit den Boxenstopps, Mercedes wartet etwas zu, bis Russell nach seinen Forderungen in der 22. Runde ebenfalls reingeholt wird.

Kurz darauf crasht Haas-Pilot Bearman, es gibt Safety Car. Glück für Antonelli, Hamilton und Co., die nicht vorher schon zur Box gekommen sind. Bearman dürfte sich bei seinem Unfall etwas wehgetan haben, er verlässt humpelnd die Strecke - hoffentlich sieht es schlimmer aus, als es ist.

In Runde 27 wird die Strecke wieder freigegeben. Diesmal gelingt Antonelli der Start, der Italiener zieht Piastri direkt davon. Wieder verpatzt es dagegen sein Teamkollege, der direkt von Hamilton überholt wird und auf Platz vier zurückfällt.

Eine erfreuliche Nachricht erwartet uns zwischendurch, als es eine Entwarnung bei Bearman gibt. Nach seinem Crash mit 50G (!) wurden keine Knochenbrüche festgestellt, der Brite hat allerdings eine Prellung im rechten Knie zu beklagen.

Antonelli zieht davon

Der große Gewinner des Safety Car: Antonelli, der nach einem perfekten Restart davonzieht. Runde für Runde knallt er eine Top-Zeit hin.

Sein Teamkollege hat währenddessen zu kämpfen, fällt hinter das Ferrari-Duo auf Platz fünf zurück. Leclerc will es in dieser Phase noch einmal wissen, macht seinem Teamkollegen Druck und lässt diesen mit einem sehenswerten Überholmanöver von außen in Runde 42 hinter sich.

Der Podestkampf bleibt bis zum Schluss heiß. Letztlich bringen es Piastri als Zweiter und Leclerc als Dritter aber ins Ziel, während Russell, Hamilton und Norris leer ausgehen. Vor allem Leclerc verteidigt sich gegen Russell mit allen Mitteln und fährt trotz scheinbarer Probleme bei Ferrari aufs Podest. Antonelli bringt seinen zweiten Sieg souverän ins Ziel.