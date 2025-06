Red Bull und Helmut Marko hoffen auf ein starkes Qualifying in Kanada.

Nachdem Max Verstappen in den letzten beiden Rennen in Spanien und Monaco mit einigen Problemen zu kämpfen hatte, wurde mit Spannung erwartet, ob man in der Lage ist in Montreal um den Sieg mitzukämpfen.

Im ersten freien Training konnte der viermalige Weltmeister mit der Bestzeit gleich ein Ausrufezeichen setzen.

Jetzt hat Motorsportberater Marko im Interview mit "Sky" einen draufgesetzt und lehnt sich optimistisch aus dem Fenster, dass Verstappen "vorne dabei" sei.

Er rechnet seinem niederländischen Schützling also gute Chancen auf die Pole-Position im Qualifying (ab 22:00 Uhr LIVE-Ticker >>>) aus.

Optimismus bei Verstappen

Der Niederländer konnte die letzten drei Grand-Prix in Kanada in Folge gewinnen, die Strecke in Montreal liegt dem 27-jährigen also bestens.

Nach den ersten beiden Trainings zeigt sich Verstappen ebenfalls optimistisch: "Insgesamt war es ein positiver Tag für uns. Wir sollten das Auto in ein gutes Fenster bekommen und dann nach vorne kommen."

Nach dem Crash mit George Russell im letzten Rennen in Barcelona erhielt Max Verstappen weitere Strafpunkte. Der Weltmeister steht nun bei elf Strafpunkten, ab zwölf Punkten muss er ein Rennen aussetzen.

Damit muss der Niederländer im Kanada-GP nun aufpassen, um keine Strafe zu kassieren.

Er würde sonst ausgerechnet Red Bulls Heimrennen in Spielberg verpassen.

Talente-Friedhof Red Bull Racing