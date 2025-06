Weltmeister Max Verstappen setzt in Kanada erste Bestzeit

Max Verstappen ist im ersten Freien Training für den Großen Preis von Kanada der schnellste Mann auf der Strecke!

Der Red-Bull-Pilot setzt in 1:13.193 die beste Zeit im ersten Training, das geprägt ist von Grip-Problemen.

Besonders hart erwischt es Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Der Monegasse kracht in Kurve vier in die Mauer und muss das Training bereits nach knapp 20 Minuten beenden. In der Wiederholung ist zu sehen, dass sich Leclerc verbremst hat.

McLaren versteckt noch die eigene Pace

Hinter dem vierfachen Weltmeister Verstappen fahren überraschend die beiden Williams-Piloten Alex Albon (+0.039) und Carlos Sainz (+0.082) auf die Plätze zwei und drei.

WM-Leader Oscar Piastri, der in Kanada mit einem neuen Frontflügel an den Start geht, landet nur auf Rang 14 (+1.005). Teamkollege Lando Norris, der immer wieder Probleme mit dem Grip hat, ist Siebter (+0.458). George Russell, Lewis Hamilton und Isack Hadjar komplettieren die ersten Sechs.

Das zweite Freie Training beginnt um 23 Uhr (MEZ).