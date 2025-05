Heimvorteil? Leclerc auch im zweiten Monaco-Training voran

Charles Leclerc ist auch im zweiten Training in Monaco der schnellste Mann!

Auf dem Straßenkurs in seiner Heimat legt der Monegasse mit einer Rundenzeit von 1:11.355 die Bestzeit hin. Zweiter wird WM-Führender Oscar Piastri im McLaren (+0.038), Leclercs Teamkollege Lewis Hamilton belegt den dritten Platz (+0.105).

Lando Norris reiht sich im zweiten McLaren auf Rang vier ein (+0.322). Ein kleines Ausrufezeichen setzt das Racing-Bulls-Duo Liam Lawson (5./+0.468) und Isack Hadjar (6./+0.487).

Komplettiert werden die Top Ten von Evergreen Fernando Alonso im Aston Martin (7./+0.535), Alexander Albon im Williams (8./+0.563), Kimi Antonelli im Mercedes (9./+0.647) sowie Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (+0.713).

Außerhalb der besten Zehn landen Yuki Tsunoda im zweiten Red Bull (11.) und George Russell im zweiten Silberpfeil (12.).

Doppelte Red Flag

Relativ früh in der Session gibt es gleich zwei Mal eine Unterbrechung durch eine Rote Flagge. Erst ist es Hadjar in seinem Racing Bull, der mit dem Hinterteil seines Autos mit der Wand kollidiert, es aber immerhin in die Boxengasse schafft. Der Youngster sollte sich auch in weiterer Folge dieser Trainingssession schwertun.

Nachdem das Training wieder freigegeben wird, lässt die zweite Unterbrechung nicht lange auf sich warten. Diesmal heißt der Auslöser Piastri, der nach einem Verbremser in die run off area rutscht, es ohne Frontflügel aber wieder hinausschafft.

Interessanter erster Streckentag im Fürstentum. Bahnt sich vielleicht eine neuerliche Bilderbuchgeschichte an? Schon letztes Jahr wurde es beim Heimsieg Leclercs richtig emotional - vor allem in Anbetracht der unglücklichen Jahre zuvor.

Zwar zeigte sich der Lokalmatador nicht sonderlich optimistisch (hier nachlesen >>>), bisher macht Ferrari hier aber einen ganz guten Eindruck. Ob es dabei bleibt, kannst du auf LAOLA1 selbstverständlich mitverfolgen.

Im Qualifying wird es am Samstag, 16:00 Uhr (LIVE-Ticker) so richtig spannend.

Das gesamte Ergebnis des zweiten freien Trainings in Monaco:

