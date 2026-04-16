NEWS

Frustabbau auf Nürburgring für Verstappen

Nach den Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien widmet sich Verstappen einer anderen Herausforderung.

Frustabbau auf Nürburgring für Verstappen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Ex-Weltmeister Max Verstappen nimmt sich für den Frustabbau eine weitere Formel-1-Auszeit auf dem Nürburgring.

Der Niederländer testet am Wochenende bei zwei Sportwagenrennen noch einmal für den deutschen 24-Stunden-Klassiker im Mai. Der viermalige F1-Weltmeister ist mit seinem Red-Bull-Team schlecht in die neue Saison mit grundlegend verändertem Regelwerk gestartet.

Im April finden nach den Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien keine Rennen der Königsklasse statt.

Formel 1: Alle vorgestellten Autos der Saison 2026 in Bildern

Red Bull Racing
Red Bull Racing

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Nächster Red-Bull-Hammer: Geht jetzt auch die Chef-Strategin?

Nächster Red-Bull-Hammer: Geht jetzt auch die Chef-Strategin?

Formel 1
4
Nach F1-Aus von Sohn: Legende schießt gegen Rennstall

Nach F1-Aus von Sohn: Legende schießt gegen Rennstall

Formel 1
ÖFB-Teamspielerin hält Austria Wien die Treue

ÖFB-Teamspielerin hält Austria Wien die Treue

Frauen-Fußball
Trotz CL-Aus: Barça steht vor Verlängerung mit Flick

Trotz CL-Aus: Barça steht vor Verlängerung mit Flick

La Liga
Österreichs Football-Nationalteam hat neuen Trainer

Österreichs Football-Nationalteam hat neuen Trainer

Football
FIFA-Präsident Infantino: Iran kommt "auf jeden Fall" zur WM

FIFA-Präsident Infantino: Iran kommt "auf jeden Fall" zur WM

FIFA WM
2
Ex-Salzburg-Coach bei Lausanne entlassen

Ex-Salzburg-Coach bei Lausanne entlassen

International
4

Kommentare

Formel 1 Motorsport Max Verstappen Red Bull Racing