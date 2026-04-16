Frustabbau auf Nürburgring für Verstappen

Ex-Weltmeister Max Verstappen nimmt sich für den Frustabbau eine weitere Formel-1-Auszeit auf dem Nürburgring.

Der Niederländer testet am Wochenende bei zwei Sportwagenrennen noch einmal für den deutschen 24-Stunden-Klassiker im Mai. Der viermalige F1-Weltmeister ist mit seinem Red-Bull-Team schlecht in die neue Saison mit grundlegend verändertem Regelwerk gestartet.

Im April finden nach den Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien keine Rennen der Königsklasse statt.