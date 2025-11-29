Kein ÖSV-Adler bei Windlotterie in Ruka in Top Ten

Der zweite Einzelbewerb der Skispringer in Ruka wird nach nur einem Durchgang gewertet. Der Finaldruchgang muss aufgrund von Wind und Schneeregen abgebrochen werden.

Damit geht der Sieg an den Slowenen Anze Lanisek vor Ren Nikaido (JPN/-4,6), der erstmals in seiner Karriere am Podest steht, und Domen Prevc (SLO/-13,0). Für Lanisek ist es der zweite Sieg in Folge.

Die Österreicher müssen sich bei wechselnden Windbedingungen geschlagen geben: Bester ÖSV-Adler ist Daniel Tschofenig auf Rang 12, gleich gefolgt von Manuel Fettner.

Kraft nicht am Start

Mit Stephan Embacher auf Rang 25 schafft es nur ein weiterer Österreicher in die Punkteränge. Jan Hörl (35.) wird hingegen Opfer des Windes.

Stefan Kraft ist in Ruka nicht am Start, der ÖSV-Star weilt in der Heimat und erwartet die Geburt seines ersten Kindes.

Das Springen im LIVE-Ticker: