Qualifying-Zeit am Hungaroring - wer holt sich den besten Startplatz für den Großen Preis von Ungarn (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)?

Die besten Karten dürfte jedenfalls einmal mehr McLaren haben, geht man nach den bisher gezeigten Leistungen. Alle drei Trainings wurden von dem Papaya-Duo dominiert.

Als erster Verfolger in Lauerstellung befindet sich Ferrari - vor allem in Person von Charles Leclerc. Der Monegasse konnte in allen drei Trainings am ehesten mit dem Führungsduo mithalten.

Eher weniger berauschend läuft es für Red Bull Racing, im letzten Training außerhalb der besten zehn, an diesem Wochenende. Luft nach oben scheint zwar da, aber dass es für ganz vorne reicht, gilt es eher zu bezweifeln.

Ein Auge sollte man auch auf die beiden Aston Martin haben, die sich bisher überraschend schnell präsentierten und mit Mercedes um die drittstärkste Kraft buhlen.

Das Qualifying im LIVE-Ticker:

