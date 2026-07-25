Hier findet wohl das Ersatzrennen für Bahrain statt

Der Formel 1 steht noch in diesem Jahr eine Rückkehr nach Malaysia bevor.

Der wegen des Iran-Krieges im Frühjahr abgesagte Grand Prix von Bahrain soll am 4. Oktober in Sepang nachgetragen werden. Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim kündigte für Sonntag eine Bekanntgabe "bezüglich der F1" an.

Malaysia war zuletzt 2017 Grand-Prix-Veranstalter. Das Rennen würde zwischen jenen in Aserbaidschan (26. September) und Singapur (11. Oktober) hineingezwickt werden.

Rennen in Abu Dhabi weiter fraglich

Die für April geplanten WM-Läufe in Bahrain und Saudi-Arabien waren Mitte März abgesagt worden, der Kalender umfasste damit bis zuletzt vorübergehend nur 22 statt der ursprünglich geplanten 24 Rennen.

Ob die beiden abschließenden Saisonrennen am 29. November in Katar und am 6. Dezember in Abu Dhabi über die Bühne gehen können, ist angesichts der aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten aber ebenfalls ungewiss. Derzeit wird mit beiden Rennen geplant. Im Hintergrund wird aber auch bereits an möglichen Alternativ-Szenarien gebastelt.

Saisonende in Italien?

So könnte die Saison Ende November auch in Imola zu Ende gehen, berichtete die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport". Quellen im Fahrerlager bestätigten am Rande des Grand Prix von Ungarn in Budapest diesbezügliche Gespräche.

Es wäre das erste WM-Finale auf europäischem Boden seit Jerez in Spanien 1997 - bei aller Voraussicht nach allerdings sehr kühlen Bedingungen.

Als alternativer Standort gilt Portimao in Portugal. Dort stehen wie in Istanbul wegen des geplanten WM-Comebacks der beiden Strecken im kommenden Jahr im Winter aber Bauarbeiten an, die das Vorhaben erschweren könnten. Die Formel-1-Organisatoren wollen zumindest 22 Saisonrennen durchführen.