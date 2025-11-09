NEWS

Brisante Entscheidung: Red Bull geht bei Verstappen all in

Um im WM-Kampf gegen nun wieder dominante McLaren um Lando Norris noch eine Chance zu haben, setzt Red Bull einen weitreichenden Schritt.

Brisante Entscheidung: Red Bull geht bei Verstappen all in Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Max Verstappen und sein Red-Bull-Team setzen im womöglich vorentscheidenden Rennen um die Formel-1-WM alles auf eine Karte.

Nach dem enttäuschenden 16. Platz in der Qualifikation wurden im Boliden des Niederländers ein neuer Antrieb vom Turbolader bis zur Kontrollelektronik eingebaut.

Wegen der dadurch bewusst in Kauf genommenen Sanktionen muss Verstappen um 18:00 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) beim Großen Preis von São Paulo aus der Boxengasse starten.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)
#28 - Jacques Villeneuve (Kanada)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Formel 1 heute: Das Rennen in Brasilien

Formel 1 heute: Das Rennen in Brasilien

Formel 1
Formel 1 LIVE: Qualifying in Brasilien

Formel 1 LIVE: Qualifying in Brasilien

Formel 1
1
Formel 1 LIVE: Sprint in Brasilien

Formel 1 LIVE: Sprint in Brasilien

Formel 1
Verstappen nach Quali-Debakel: "Die WM kann ich vergessen!"

Verstappen nach Quali-Debakel: "Die WM kann ich vergessen!"

Formel 1
12
Verstappen-Drama in Q1! Norris erobert die Pole in Brasilien

Verstappen-Drama in Q1! Norris erobert die Pole in Brasilien

Formel 1
3
Start-Ziel-Sieg! Norris gewinnt den Sprint - Piastri verunfallt

Start-Ziel-Sieg! Norris gewinnt den Sprint - Piastri verunfallt

Formel 1
3
Die 11 legendärsten teaminternen Duelle um den F1-Titel

Die 11 legendärsten teaminternen Duelle um den F1-Titel

Formel 1
7
Kommentare

Kommentare

Formel 1 Motorsport Max Verstappen Brasilien GP von Brasilien