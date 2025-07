Formel-1-Spitzenreiter Oscar Piastri ist im einzigen Training zum Großen Preis von Belgien die mit Abstand schnellste Runde gefahren.

Auf dem anspruchsvollen Traditionskurs von Spa-Francorchamps landete der McLaren-Fahrer am Freitag in 1:42,022 Minuten klar vor Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer hatte im Red Bull 0,404 Sekunden Rückstand auf den Australier. Der Brite Lando Norris (+0,504) steuerte seinen McLaren knapp dahinter auf den dritten Platz.

Dahinter folgten George Russell (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari). In Belgien wird das dritte Sprint-Wochenende der Saison ausgetragen. Die Qualifikation für den Sprint, in dem am Samstag (12:00 Uhr) über 100 Kilometer WM-Punkte vergeben werden, findet um 16:30 Uhr statt. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es dann um den Sieg im Grand Prix.

Vor dem 13. von 24 Saisonläufen führt Piastri die Gesamtwertung acht Punkte vor seinem Teamkollegen Norris an. Der viermalige Champion Verstappen hat als Dritter bereits 69 Zähler Rückstand auf Piastri.

Das Ergebnis des Trainings in Spa:

