NEWS

"Puls schoss auf 240" - Rehrl offenbart Herz-Operation

Der Steirer musste seine Karriere beinahe beenden. Eine schwerere Herzrhythmusstörung konnte durch einen Eingriff aber behoben werden.

"Puls schoss auf 240" - Rehrl offenbart Herz-Operation Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Franz-Josef Rehrl legt aktuell eine solide Performance auf Schanze und Loipe ab.

Das rot-weiß-rote Ass in der Nordischen Kombination verbuchte in der laufenden Weltcupsaison bereits zwei Podestplätze.

Allerdings hätte die Karriere des Steirers beinahe ein jähes Ende gefunden, wie Rehrl bei der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" preisgibt.

"Puls auf 240"

Aufgrund eines Herzproblems musste sich der 32-Jährige einem operativen Eingriff unterziehen.

"Ich habe heuer eine Operation am Herzen gehabt, ich hatte eine recht schwere Herzrhythmusstörung, das haben wir auf der Uniklinik in Innsbruck beheben lassen. Bei Belastung schoss mein Puls auf 240, ein Kurzschluss im Herzen. Es klingt schlimmer, als es ist, aber es wurde glücklicherweise behoben", so Rehrl, der umso glücklicher ist, auch im heurigen Weltcup-Winter mit dabei zu sein.

Demnächst steht für das ÖSV-Team der Heimweltcup in der Ramsau an (19. bzw. 20.12.). Im Massenstart und Gundersen über jeweils zehn Kilometern geht es für Rehrl um das nächste Podest.

Mehr zum Thema

Mit 53 Jahren: Kehrt Noriaki Kasai in den Weltcup zurück?

Mit 53 Jahren: Kehrt Noriaki Kasai in den Weltcup zurück?

Skispringen
Nach schwachem Bayern-Remis: Neuer verletzt out

Nach schwachem Bayern-Remis: Neuer verletzt out

Deutsche Bundesliga
Tournee-Ticket gesichert - Ortner zurück im Weltcup-Team

Tournee-Ticket gesichert - Ortner zurück im Weltcup-Team

Skispringen
1
Zu Besuch im ungewöhnlichsten Stadion Österreichs

Zu Besuch im ungewöhnlichsten Stadion Österreichs

Fußball
Die 20 Ausländer mit den meisten Bundesliga-Einsätzen

Die 20 Ausländer mit den meisten Bundesliga-Einsätzen

Bundesliga
20
Österreichisches Tennis-Ass hat sich verlobt

Österreichisches Tennis-Ass hat sich verlobt

Tennis
Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

Ranking: Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

International
4
Kommentare

Kommentare

Franz-Josef Rehrl Ramsau Innsbruck Weltcup ÖSV-Kombinierer Nordische Kombination