"Puls schoss auf 240" - Rehrl offenbart Herz-Operation
Der Steirer musste seine Karriere beinahe beenden. Eine schwerere Herzrhythmusstörung konnte durch einen Eingriff aber behoben werden.
Franz-Josef Rehrl legt aktuell eine solide Performance auf Schanze und Loipe ab.
Das rot-weiß-rote Ass in der Nordischen Kombination verbuchte in der laufenden Weltcupsaison bereits zwei Podestplätze.
Allerdings hätte die Karriere des Steirers beinahe ein jähes Ende gefunden, wie Rehrl bei der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" preisgibt.
"Puls auf 240"
Aufgrund eines Herzproblems musste sich der 32-Jährige einem operativen Eingriff unterziehen.
"Ich habe heuer eine Operation am Herzen gehabt, ich hatte eine recht schwere Herzrhythmusstörung, das haben wir auf der Uniklinik in Innsbruck beheben lassen. Bei Belastung schoss mein Puls auf 240, ein Kurzschluss im Herzen. Es klingt schlimmer, als es ist, aber es wurde glücklicherweise behoben", so Rehrl, der umso glücklicher ist, auch im heurigen Weltcup-Winter mit dabei zu sein.
Demnächst steht für das ÖSV-Team der Heimweltcup in der Ramsau an (19. bzw. 20.12.). Im Massenstart und Gundersen über jeweils zehn Kilometern geht es für Rehrl um das nächste Podest.