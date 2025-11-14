NEWS

Ferrari weiterhin wertvollstes Team der Formel 1

Nur NFL- und NBA-Teams sind im Schnitt noch höher bewertet.

Ferrari weiterhin wertvollstes Team der Formel 1 Foto: © GETTY
Ferrari bleibt das wertvollste Team der Formel 1.

Das auf Sportbusiness spezialisierte Fachmedium "Sportico" bezifferte den Wert des italienischen Traditionsrennstalls, der seit 2008 keinen Titel gewonnen hat, in seiner jüngsten Analyse mit 6,4 Mrd. US-Dollar (5,51 Mrd. Euro).

Dahinter folgen Mercedes mit 5,88 Mrd. Dollar, Konstrukteurs-Weltmeister McLaren mit 4,73 Mrd. und Red Bull Racing mit Vierfach-Weltmeister Max Verstappen mit 4,32 Mrd. Dollar.

Im Schnitt nur Teams aus US-Sportarten besser bewertet

Laut "Sportico"-Angaben beträgt der durchschnittliche Wert eines der derzeit zehn Formel-1-Teams 3,42 Mrd. Dollar. Damit seien im Durchschnitt in den weltgrößten Sportbewerben lediglich Franchises aus der US-Football-Liga NFL und der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wertvoller als Rennställe in der Motorsport-Königsklasse.

"Sportico" ist ein Teil der US-amerikanischen Penske Media Corporation (PMC). Deren Gründer Jay Penske ist der Sohn von US-Legende Roger Penske, der zahlreiche Beteiligungen im Autorennsport hält.

