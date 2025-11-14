Am 5. Spieltag der Qualifikation zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 trifft Deutschland auswärts in Gruppe A auf Luxemburg (ab 20:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Mit gerade einmal einem erzielten Tor befindet sich Luxemburg weiterhin punktelos am Tabellenende und hat längst keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Bei der DFB-Elf sieht es hingegen erwartungsgemäß anders aus. Von der 0:2-Niederlage zu Beginn der WM-Quali gegen die Slowakei konnte sich die Nagelsmann-Elf gut rehabilitieren und die drei folgenden Partien für sich entscheiden.

Somit führt Deutschland die Gruppe A aktuell mit neun Punkten an, die Slowakei hat jedoch ebenso neun Zähler am Konto. Auch Nordirland ist ist mit sechs Punkten noch im Rennen um Platz eins.

Am Montag steht in Leipzig noch das abschließende Gruppenspiel zwischen Deutschland und der Slowakei auf dem Programm.

LIVE-Ticker: