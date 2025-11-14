Comeback für Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ist zurück!

Der 58-Jährige fungiert bei der Fußball WM 2026 als TV-Experte für MagentaTV. Das verkündete der deutsche Telekom-Vorstand Rodrige Diehl.

Der Ex-Liverpool-Coach, der mittlerweile als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig ist, freut sich auf seine Aufgabe: "Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben". Klopp sieht das Marathon-Turnier aber auch als Herausforderung, die er gerne annehme.

Der 58-Jährige analysierte bereits 2006, 2008 und 2010 als TV-Experte für ZDF und RTL. Einer seiner Kollegen bei der WM 2026 ist Thomas Müller, der ebenso bei MagentaTV zu sehen sein wird.