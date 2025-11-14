NEWS

Comeback für Jürgen Klopp

Der ehemalige Liverpool-Trainer ist bei der Fußball WM 2026 wieder im TV zu sehen.

Comeback für Jürgen Klopp Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jürgen Klopp ist zurück!

Der 58-Jährige fungiert bei der Fußball WM 2026 als TV-Experte für MagentaTV. Das verkündete der deutsche Telekom-Vorstand Rodrige Diehl.

Der Ex-Liverpool-Coach, der mittlerweile als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig ist, freut sich auf seine Aufgabe: "Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben". Klopp sieht das Marathon-Turnier aber auch als Herausforderung, die er gerne annehme.

Der 58-Jährige analysierte bereits 2006, 2008 und 2010 als TV-Experte für ZDF und RTL. Einer seiner Kollegen bei der WM 2026 ist Thomas Müller, der ebenso bei MagentaTV zu sehen sein wird.

Mehr zum Thema

Nach Roter Karte: Ronaldo droht Sperre bei WM

Nach Roter Karte: Ronaldo droht Sperre bei WM

FIFA WM
1
Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Zypern - Stimme ab!

ÖFB-Team
9
MLS passt Spielkalender an Europa an

MLS passt Spielkalender an Europa an

International
3
Ronaldo-Platzverweis bei überraschender Portugal-Pleite

Ronaldo-Platzverweis bei überraschender Portugal-Pleite

FIFA WM
7
ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Tore: Wenn's mal wieder länger dauert

ÖFB-Team
19
Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein

Schindzielorz-Nachfolge: Er soll Favorit in Wolfsburg sein

Deutsche Bundesliga
2
Nach Sieg! Norwegens erste WM-Quali seit 1998 quasi fix

Nach Sieg! Norwegens erste WM-Quali seit 1998 quasi fix

FIFA WM
12
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International FC Liverpool FIFA WM 2026 Jürgen Klopp