Nach Roter Karte: Ronaldo droht Sperre bei WM

Cristiano Ronaldo droht eine Sperre bei der WM-Endrunde im kommenden Jahr.

Der Ausschluss bei der 0:2-Niederlage gegen Irland (Alle Infos>>>) könnte Folgen für den 40-Jährigen haben. Gelbe Karten werden gemäß den Regularien gestrichen, nicht aber glattrote Karten.

Das Schicksal Ronaldos liegt nun in den Händen der FIFA, genauer gesagt in der Disziplinarkommission, die das Strafmaß bestimmt. Im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Armenien kann der portugiesische Superstar definitiv nicht mitwirken. Da will Portugal Platz eins im indirekten Duell mit Ungarn und Irland verteidigen.

Martinez über Ausschluss: "Wollte sich nur freimachen"

Teamchef Roberto Martinez stellt sich nach Schlusspfiff in Irland im Interview mit SportTV schützend vor Ronaldo: "Die Szenen zeigt seinen Willen, das Spiel noch zu drehen. Die Bilder wirken schlimmer, als es tatsächlich war." Beim Sender RTP spricht der Spanier von "Pech. Es war keine Gewalt, er wollte sich nur freimachen."

Für CR7 ist es in seinem 226. Länderspiel für Portugal der erste Platzverweis gewesen.