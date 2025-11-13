NEWS

"Brauchen Muttis nicht deppert schauen": ORF entschuldigt sich

Franz Tost sorgte beim Grand Prix von Brasilien als Co-Kommentator nach dem Unfall von Gabriel Bortoleto für Aufsehen. Der ORF wertet seine Aussage als "völlig unangebracht."

Der ORF entschuldigt sich für eine von Franz Tost getätigte Aussage während der Übertragung des Grand Prix von Brasilien am Sonntag.

Der ehemalige Formel-1-Teamchef war für den Österreichischen Rundfunk als Co-Kommentator im Einsatz. Als Gabriel Bortoleto zum zweiten Mal an diesem Wochenende crashte, blendete die Regie die besorgte Mutter und Freundin des Sauber-Rookies ein.

Tost sagte daraufhin: "Er ist in der Lernphase. Da brauchen die Muttis gar nicht so deppert schauen, das ist ganz normal." Damit wollte der 69-jährige Tiroler die Unfälle des jungen Brasilianers erklären.

Der ORF nimmt Abstand von der "nicht akzeptablen Aussage". Weiters heißt es: "Ausdrucksweise und Wortwahl waren völlig unangebracht und der ORF Sport wird entsprechend Vorsorge treffen, dass sich so etwas nicht wiederholt."

