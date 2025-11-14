Max Franz: Comeback ausgerechnet am Unglücksort?

Es war der 13. November 2022. Ort des Geschehens: Copper Mountain. Bei einem Training stürzte Max Franz so schwer, sodass er sich beide Beine brach.

In den darauffolgenden 14 Monaten musste sich Franz fünf Operationen unterziehen. Doch nun, im Alter von 36 Jahren, steht er vor seinem Comeback. Ausgerechnet am Unglücksort, nämlich in Copper Mountain, will er die letzten Steps dafür machen.

"Weiß nicht, ob ich jemals schmerzfrei sein werde"

Am kommenden Samstag steigt das erste Training in Copper Mountain, wo am 27. November auch die Speed-Saison eröffnet wird.

Mit einem mulmigen Gefühl ist die Rückkehr für Franz nicht (mehr) verbunden. "Im Sommer war ich ja schon dort, da hatte ich keine negativen Gefühle. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich dann im Renntempo drüberfahre. Aktuell freue ich mich noch darauf", sagt er gegenüber der "Krone".

Dennoch gibt der 36-Jährige zu: "Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder schmerzfrei sein werde."

Olympia ist nicht am Radar

Ob der Kärntner Ende November auch sein Renn-Comeback feiern kann, wird sich noch weisen. Franz muss nämlich in die interne Qualifikation. Doch auch das ist für ihn schon ein Erfolg: "Das erste Ziel war, dass ich überhaupt mitfliegen darf. Ich habe seit der Verletzung viele Schritte in die richtige Richtung gemacht, jetzt möchte ich auch noch den letzten gehen."

Wie es nach einem geglückten Weltcup-Comeback weitergehen soll, darüber macht sich Franz wenig Gedanken. Die Olympischen Spiele "habe ich überhaupt nicht im Kopf. Ich will einfach im Starthaus stehen und im Renntempo runterfahren."