Fahrer-Comeback? Bottas mit Andeutungen in Richtung Red Bull

Für Valtteri Bottas war der Start des Engagements als Mercedes-Ersatzfahrer für die Formel-1-Saison 2025 eine Rückkehr.

Der Finne feierte zwischen 2017 und 2021 an der Seite von Lewis Hamilton einige Erfolge bei den "Silberpfeilen". Zuvor war Bottas für Williams (2013 bis 2016) gefahren. Nach Mercedes folgten Alfa Romeo (2022 bis 2023) und Sauber (2024).

Bottas-Gegner bei Red Bull?

Der 35-Jährige ist als Ersatzmann aktuell nicht regelmäßig in der Königsklasse des Motorsports zu sehen, hat aber weiterhin große Lust aufs Rennfahren. "Ich spüre bislang keinerlei nachlassende Leistungsfähigkeit. Deshalb möchte ich unbedingt weitermachen", sagt Bottas im Podcast "Beyond The Grid". Ein Karriereende scheint momentan nicht in Sicht.

Vielmehr liebäugelt der zehnfache Grand-Prix-Sieger mit einem F1-Startplatz in der Saison 2026.

Auf Red Bull Racing angesprochen, sagt Bottas: "Es scheint kein einfach zu fahrendes Auto zu sein. Offensichtlich macht Max seinen Job gut. Er geht fast über die Grenzen des Autos hinaus. Wer auch immer neben ihm gefahren ist, hat keine gute Figur gemacht."

Dann muss der Finne schmunzeln: "Ich frage mich nur, ob dieses Auto, um schnell gefahren zu werden, einen erfahrenen Fahrer braucht." Und weiters: "Ich glaube, sie wissen, dass ich gerne Rennen fahre. Sie wissen, dass ich nächstes Jahr verfügbar wäre, aber ich weiß nicht, wie sie darüber denken."

Ein Engagement für 2025 kam nicht infrage. Bottas dazu: "Es gibt bestimmte Personen oder eine Person innerhalb der Red-Bull-Organisation, die aus irgendeinem Grund kein großer Fan von mir ist, aber so ist das Leben."

Cadillac "ein sehr interessantes Projekt"

Doch nicht nur Red Bull, sondern auch der neue Rennstall Cadillac (Einstieg 2026) dürfte für Bottas eine interessante Option sein.

"Ich glaube, sie haben ein paar Fahrer auf der Liste. Ich gehe davon aus, dass meine Erfahrung ein Vorteil ist, denn ich bin mittlerweile für drei verschiedene Teams gefahren – mit einem davon konnte ich große Erfolge feiern. Ich hoffe, dass ich in einer guten Position bin. Es ist ein sehr interessantes Projekt."

Der Reiz: "Es ist ein US-amerikanisches Team, das vielleicht eine etwas andere Herangehensweise an den Sport mitbringt. Interessant ist, dass du von null beginnen und einen großen Einfluss darauf nehmen könntest, in welche Richtung es geht."

