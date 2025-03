F1-Rookie stichelt gegen Helmut Marko

Gabriel Bortoleto hat sich im Eiltempo zu einem der vielversprechendsten Motorsport-Talente aufgeschwungen. Der 20-jährige Brasilianer gewann jeweils in seiner Rookie-Saison die Formel 3 und im Folgejahr die Formel 2.

In diesem Jahr zählt er zu den sechs Rookies, die sich in der Formel 1 beweisen dürfen. Doch trotz seiner Erfolge konnte sich der Youngster kein Cockpit bei einem F1-Topteam sichern, stattdessen landete er bei Sauber.

Marko bezeichnete Bortoleto als "B-Fahrer"

Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der sich im Rennsport als Talentscout einen Namen gemacht hat, hatte sich bei "ServusTV" zur Personalie Bortoleto geäußert. Er bezeichnete den 20-jährigen Brasilianer als "B-Fahrer".

Laut dem 81-jährigen Steirer sei Bortoleto zwar "ein sehr intelligenter Fahrer", "diesen puren Speed" sehe er in ihm aber nicht. Dabei dürfte Marko darauf anspielen, dass der 20-jährige Brasilianer nur zwei Siege in der Formel 2 und 3 einfahren konnte.

Bortoleto: "Hat mehr Fahrer geholt, die gescheitert sind"

Im Vorfeld des Formel-1-Auftakts in Melbourne wurde Bortoleto mit den kritischen Aussagen konfrontiert. Der 20-Jährige reagierte gefasst auf die Kritik, einen Seitenhieb in Richtung des Red-Bull-Motorsportberaters konnte er sich aber nicht verkneifen.

"Helmut hat viele talentierte Fahrer in die Formel 1 gebracht, aber er hat wahrscheinlich noch mehr Fahrer geholt, die letztendlich gescheitert sind", meinte er. Der 20-jährige Brasilianer wolle ihm nun beweisen, dass er mit seiner Einschätzung falsch liege. "Nur meine Resultate auf der Strecke können das", gab er zu verstehen.

Persönlich nimmt der F1-Rookie die Kritik von Dr. Helmut Marko aber ohnehin nicht, wie er selbst betont: "Ehrlich gesagt, ich respektiere ihn für das, was er mit Fahrern wie Max Verstappen erreicht hat - für mich einer der Größten in diesem Sport", so Bartoleto. "Jeder kann seine Meinung haben, wir leben in einer freien Welt. Er hat eben seine Meinung über mich."

