F1-Ersatzfahrer überschlägt sich bei Test in Japan

Für einen Schreckmoment sorgte Luke Browning beim Test für die asiatische Super Formula in Suzuka.

Der 24-jährige Brite kam von der Strecke ab und überschlug sich. Der Youngster überstand den heftigen Crash unverletzt, wie sein Team Kondo Racing später bestätigte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Strecke nass - ein möglicher Grund, warum Browning die Kontrolle verlor. Das Auto schlug in eine Wand ein, wurde in die Luft geschleudert und kam letztlich auf dem Dach zu stehen.

Der Williams-Ersatzfahrer fährt 2026 eine komplette Saison in der Super Formula für Kondo Racing. Für den 24-jährigen Briten ist es der nächste Schritt auf dem Weg zum Stammfahrer in der Formel 1. In der abgelaufenen Saison hatte er in der Formel 2 den vierten Platz belegt.