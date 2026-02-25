NEWS

Coulthard über Cadillac: "Bisschen besorgt um Pérez"

Der ehemalige Formel-1-Pilot äußert sich über die Fahrerpaarung von Cadillac und gibt seine Einschätzung.

Coulthard über Cadillac: "Bisschen besorgt um Pérez"
Sergio Perez und Valtteri Bottas stehen vor einem Comeback in der Formel 1.

Am 8. März wird beim Großen Preis von Australien erstmals Cadillac am Start stehen.

David Coulthard hat sich im Podcast "Up To Speed" zu der Fahrerpaarung geäußert: "Ich denke, Bottas ist besser vorbereitet, weil er mit diesem Mercedes-Wissen kommt. Er hat das ganze letzte Jahr gearbeitet, Simulatortraining und Ähnliches."

Zudem setzt er ein Fragezeichen, wie schnell Perez nach einer einjährigen Auszeit wieder in Form kommt: "Ich bin ein bisschen besorgt um Pérez, der das Jahr Auszeit wirklich genossen hat. Ich zweifle nicht an seinem Engagement, aber kann man es wieder anschalten, nachdem man es ausgeschaltet hat?"

Insgesamt lobt er aber das Neo-Team für die Fahrerkonstellation. Cadillac wird sich "nicht mit Rookies die Autos kaputtfahren".

