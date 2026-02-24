NEWS

Vor Saisonstart: Schumacher zählt F1-Star an

Für Ralf Schumacher steht ein Pilot besonders in der Bringschuld. Eine klare Leistungssteigerung ist notwendig, damit die Saison nicht zur "Abschiedsvorstellung" wird.

Seit 2016 ist Esteban Ocon fester Bestandteil der Formel 1.

Doch in der abgelaufenen Saison hat ihm Rookie Oliver Bearman bei Haas zeitweise den Rang abgelaufen. Der Franzose muss in der kommenden Saison liefern, um sein Cockpit zu behalten, da ist sich Ralf Schumacher sicher.

"Der Youngster kam, sah und siegte und hat natürlich Ocon schon irgendwie ein bisschen blass aussehen lassen", konstatiert der 50-Jährige im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse".

Für den 29-jährigen Franzosen wird es entscheidend sein, schnell Top-Resultate zu liefern: "Ansonsten glaube ich, wird das eher eine Abschiedsveranstaltung für ihn bei Haas, wenn er in diesem Jahr nicht zeigt, dass er schneller sein kann oder zumindest auf dem Niveau von Bearman ist."

Im internen Konkurrenzkampf muss er sich gegen Oliver Bearman behaupten. "Er muss schon performen. Ansonsten stehen so viele gute Leute vor der Tür, die in der Formel 2 stark waren, die auch eine Chance verdient haben", so Schumacher.

