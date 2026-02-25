Real Madrid Real Madrid RMA SL Benfica SL Benfica BEN
Heute 21:00 Uhr
Protest abgelehnt: Benfica muss auf Prestianni verzichten

Die UEFA bestätigte die Sperre des Argentiniers wenige Stunden vor dem Anpfiff.

Protest abgelehnt: Benfica muss auf Prestianni verzichten
Textquelle: © APA
Benfica Lissabon muss im Rückspiel des K.o.-Phasen-Play-offs der Champions-League am (heutigen) Mittwoch (21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) bei Real Madrid definitiv auf Gianluca Prestianni verzichten.

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) Stunden vor dem Duell bekanntgab, ist der Protest gegen die provisorische Sperre des argentinischen Offensivmanns abgewiesen worden. Prestianni wird vorgeworfen, Real-Madrid-Star Vinicius Junior rassistisch beleidigt zu haben.

Spieler mitgereist

Wegen des Vorfalls im Hinspiel am Dienstag vergangener Woche in Lissabon hatte die UEFA Prestianni am Montag vorläufig für eine Europacuppartie gesperrt.

Dennoch hatte sich Prestianni auf die Reise nach Madrid gemacht. Real von ÖFB-Teamspieler David Alaba verteidigt im Rückspiel einen 1:0-Vorsprung.

Dieser TV-Sender überträgt die Partie >>>

Vor 15 Jahren: Mourinhos Meisterwerk gegen Peps Barca

Die Ausgangslage
Mourinhos Anti-These zum "absoluten Fußball"

UEFA Champions League Fußball Real Madrid Vinicius Junior Benfica Lissabon