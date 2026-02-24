NEWS

"Echtes Privileg": Weltmeister kehrt zu Williams zurück

Der Weltmeister von 1996 wird künftig als Botschafter für Williams agieren. Das hat der F1-Rennstall am Montag bekannt gegeben.

Damon Hill, Weltmeister von 1996, wird bei Williams künftig die Rolle als Botschafter übernehmen. Das hat der britische Rennstall am Montag offiziell verkündet.

"Es ist uns eine Ehre, Damon als Botschafter zurück im Atlassian Williams F1 Team begrüßen zu dürfen. Nur wenige Persönlichkeiten verkörpern dieses Team so wie er", erklärt Teamchef James Vowles in der offiziellen Aussendung. "Damon spielte eine entscheidende Rolle in einer der erfolgreichsten Ären unserer Geschichte, wurde mit Williams Weltmeister und hinterließ ein Vermächtnis, das das Team bis heute inspiriert."

Von 1993 bis 1996 war Hill für Williams in der Königsklasse des Motorsports an den Start gegangen, in seinem letzten Jahr beim britischen Rennstall krönte er sich zum Weltmeister.

Der 65-Jährige bezeichnet seine neue Aufgabe als "echtes Privileg". Hill verspüre nach wie vor eine große Verbundenheit zu Williams, wie er weiter verrät: "Williams ist für mich ein ganz besonderer Ort, an dem einige der prägendsten Momente in meiner Karriere stattfanden."

