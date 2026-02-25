Nach Überfall auf Ex-Schumacher-Manager: Polizei fasst Täterbande

Im Dezember 2025 sorgte der Raubüberfall in der Villa des ehemaligen Formel-1-Managers Willi Weber für Schlagzeilen.

Der 83-Jährige wurde nach eigenen Angaben gefesselt, geschlagen und bedroht. Der "Bild" teilte Weber damals mit, dass die Täter zu dritt gewesen seien und mithilfe von Faustschlägen den Code für den Tresor erpressen wollten.

Die maskierten Täter stahlen laut Polizei Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren 100.000 Euros und sind seither flüchtig.

Nun wurden die mutmaßlichen Täter in Rumänien gefasst. Vier Männer zwischen 32 und 55 Jahren sollen den Raubüberfall begangen haben. Auch ein älteres Ehepaar aus Stuttgart sowie ein Ehepaar aus dem Landkreis Neu-Ulm sollen den Räubern zum Opfer gefallen sein.

Willi Weber hat sich in der Formel 1 als Manager von Michael Schumacher einen Namen gemacht.