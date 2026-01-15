Entwicklungsrückstand! Ferrari-Teamchef Vasseur rastet aus

Bei Ferrari liegen wohl schon vor dem ersten Rennen die Nerven blank.

Nach Informationen von italienischen Medienberichten soll Ferrari Teamchef Fred Vasseur in der Fabrik die Nerven verloren haben.

Grund soll sein, dass die Entwicklung des neuen Boliden von Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Charles Leclerc weit hinter den Erwartungen liegt.

Demnach soll das Fahrzeug nicht rechtzeitig zu den ersten Tests am 26. Jänner in Barcelona fertiggestellt werden können – zumindest nicht in der ursprünglich geplanten Form. Das berichtet "Top Speed".

Mit der Änderung des Reglements hofft man beim italienischen Traditionsrennstall wieder um Siege mitfahren zu können.