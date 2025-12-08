NEWS

End of an Era? Helmut Marko vor dem Aus bei Red Bull

Der Österreicher machte bereits nach dem Rennen in Abu Dhabi erste Andeutungen. Nun könnte es schnell gehen.

End of an Era? Helmut Marko vor dem Aus bei Red Bull Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit rund 20 Jahren ist Dr. Helmut Marko bei Red Bull Racing in der Verantwortung!

Die gemeinsame Zeit könnte nun ein Ende finden. Bereits nach dem Rennen deutete der mittlerweile 82-Jährige im Interview mit "Sky" seinen Abschied an (Alle Infos >>>).

Nun legte der "Telegraph" nach und berichtete, dass die Trennung zwischen dem Motorsport-Berater und dem Energydrink-Konzern bereits beschlossen sei. Laut dem Bericht wird der Österreicher mit Ende des Jahres aus seiner Rolle ausscheiden und Red Bull damit, trotz Vertrag bis Ende 2026, vorzeitig verlassen.

Offiziell, so heißt es, soll Marko auf eigenen Wunsch die "Bullen" verlassen. Laut der "Bild" wollte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff jedoch einen kompletten Neustart.

Red Bull Racing: Die prägendsten Momente der Horner-Ära

Monaco 2006: Das erste Podium
China 2009: Erste Pole und erster (Doppel-)Sieg

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

Weltmeister Norris als Wachablöse vor der Saison des Ungewissen

Weltmeister Norris als Wachablöse vor der Saison des Ungewissen

Formel 1
2
Diesen Rat gibt Verstappen seinem Nachfolger Norris

Diesen Rat gibt Verstappen seinem Nachfolger Norris

Formel 1
Lando Norris krönt sich zum Formel-1-Champion 2025!

Lando Norris krönt sich zum Formel-1-Champion 2025!

Formel 1
69
Formel 1 LIVE: Die WM-Entscheidung! Das Rennen in Abu Dhabi

Formel 1 LIVE: Die WM-Entscheidung! Das Rennen in Abu Dhabi

Formel 1
22
Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Formel 1
5
"Good Guy" Lando Norris: Der Weltmeister ohne Killerinstinkt

"Good Guy" Lando Norris: Der Weltmeister ohne Killerinstinkt

Formel 1
17
"Lando rast zum Ruhm" - Die Pressestimmen zum Norris-Triumph

"Lando rast zum Ruhm" - Die Pressestimmen zum Norris-Triumph

Formel 1
Kommentare

Kommentare

Red Bull Racing Oliver Mintzlaff Helmut Marko Max Verstappen Motorsport Formel 1