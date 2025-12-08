End of an Era? Helmut Marko vor dem Aus bei Red Bull

Seit rund 20 Jahren ist Dr. Helmut Marko bei Red Bull Racing in der Verantwortung!

Die gemeinsame Zeit könnte nun ein Ende finden. Bereits nach dem Rennen deutete der mittlerweile 82-Jährige im Interview mit "Sky" seinen Abschied an (Alle Infos >>>).

Nun legte der "Telegraph" nach und berichtete, dass die Trennung zwischen dem Motorsport-Berater und dem Energydrink-Konzern bereits beschlossen sei. Laut dem Bericht wird der Österreicher mit Ende des Jahres aus seiner Rolle ausscheiden und Red Bull damit, trotz Vertrag bis Ende 2026, vorzeitig verlassen.

Offiziell, so heißt es, soll Marko auf eigenen Wunsch die "Bullen" verlassen. Laut der "Bild" wollte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff jedoch einen kompletten Neustart.