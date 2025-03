Charles Leclerc und Lewis Hamilton sind aus der Wertung des Grand Prix von China ausgeschlossen worden!

Die beiden Ferrari-Piloten belegten auf dem Shanghai International Circuit die Plätze fünf und sechs und sammelten 18 Punkte für die Konstrukteurs-Wertung (zum Rennbericht >>>).

Bei der technischen Überprüfung der beiden Autos stellte die FIA fest, dass es am SF-25 von Leclerc einen Verstoß gegen das Mindestgewicht gab, bei Hamilton waren die Skidblocks zu stark abgefahren.

Der Wagen mit der Startnummer 16 (Leclerc) wurde mit einem Gewicht von 800 Kilogramm, dem Mindestgewicht, gewogen. 500 Gramm kamen dazu, weil die verlorene Endplatte am Frontflügel nachträglich ergänzt wurde.

Nachdem aber das Auto abgetankt wurde, ergab das neue Gewicht 799 Kilogramm. Damit ergab sich ein Defizit von einem Kilogramm. Bei der Anhörung lassen die Stewards das Regulativ walten, Leclerc wie auch Pierre Gasly (Alpine/gleiches Vergehen) werden disqualifiziert.

Hamilton wird hingegen wegen eines Skidblock-Vergehens aus der Wertung genommen. Am Auto des Briten waren diese nicht, wie im Reglement vorgeschrieben, neun Millimeter, sondern 8,6 (links) bzw. (8,5) dick. Damit ist auch der Rekordweltmeister seinen sechsten Platz los.

Für Leclerc ist es die erste Disqualifikation seit USA 2023, wie auch für Hamilton, der allerdings in seiner Karriere schon auf die dritte kommt (gab zuvor noch Australien 2009). Bei Gasly ist es hingegen eine Premiere.

Mit der Disqualifikation der drei Piloten ändert sich auch das offizielle Ergebnis. Die Top Vier (Oscar Piastri/1., Lando Norris/2., George Russell/3. und Max Verstappen/4.) bleiben gleich. Allerdings rutscht Esteban Ocon im Haas von der Sieben auf die Fünf vor.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ist nun offiziell Sechster, vor Alex Albon (7./Williams), Oliver Bearman (8./Haas), Lance Stroll (9./Aston Martin) und Carlos Sainz Jr. (10./Williams). Sainz holt damit seine ersten Punkte im britischen Rennstall.

Außerhalb der Punkte sind Isack Hadar (11./Racing Bulls), Liam Lawson (12./Red Bull), Jack Doohan (13./Alpine), Gabriel Bortoleto (14./Sauber), Nico Hülkenberg (15./Sauber) und Yuki Tsunoda (16./Racing Bulls) angesiedelt.

In der Fahrer-WM hält Hamilton nur mehr bei Rang neun mit selbiger Punktzahl, Leclerc ist direkt dahinter mit acht Zähler. Gasly ist 15. mit null Punkten. Bei den Teams rutscht Ferrari auf die Fünf ab, ist aber punktgleich mit Williams (4./17). Alpine bleibt weiterhin punktelos.

BREAKING: Pierre Gasly, Charles Leclerc and Lewis Hamilton have been disqualified from the Chinese Grand Prix



Gasly and Leclerc's cars were found to be underweight, while Hamilton's car was deemed to have excessive skid wear#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2YPuFk8DZL