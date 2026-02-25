Seine Trainer bei Rapid waren einst Otto Baric, Vlatko Markovic, Hans Krankl, Gustl Starek, Hubert Baumgartner und Ernst Dokupil.

Er spielte ausschließlich für Rapid und das Nationalteam. Robert Pecl gewann mit den "Grün-Weißen" zwei Mal die Meisterschaft (1987, 1988) und zwei Mal den ÖFB-Cup (1987 und 1995).

Mit Andy Ogris war er Teil jener ÖFB-Auswahl, die bei der WM 1990 in Italien den bislang letzten Sieg für Österreich bei einer Weltmeisterschaft bejubeln durfte.

Karriere-Ende mit 29 Jahren

Aufrund von Knorpelschäden musste Pecl im Alter von 29 Jahren seine Karriere beenden. "Mr. Eisenfuß" hat immer nur für Rapid und das Nationalteam gespielt. Dokupil hat ihm beim ÖFB-Cup-Finale 1995 im Happel-Stadion ein großartiges Abschiedsgeschenk bereitet.

Was damals passierte, als er 20 Minuten vor dem Match ins Stadion kam, erzählt Robert Pecl am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler.

Was es gegen Radaubrüder braucht

Wie der ehemalige Verteidiger die Ausschreitungen beim Derby einschätzt und weshalb für die Lösung das England der 1990er-Jahre das große Vorbild ist, warum Andy Ogris seinen einst gefürchteten Gegenspieler schätzt und wie er die austehenden Runden der ADMIRAL Bundesliga tippt, verraten die beiden in der 176. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).