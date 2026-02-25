FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV OSC Lille OSC Lille LIL
Morgen 18:45 Uhr
NEWS

Arnautovic und Lawal greifen nach EL-Achtelfinaltickets

In der Conference League will zudem Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner in die nächste Runde einziehen.

Arnautovic und Lawal greifen nach EL-Achtelfinaltickets Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Mit Marko Arnautovic und Tobias Lawal greifen am Donnerstag zwei ÖFB-Teamspieler in der Europa League nach dem Achtelfinale.

Arnautovic verteidigt mit Roter Stern Belgrad zuhause ein Hinspiel-1:0 gegen OSC Lille, Lawals KRC Genk hat ebenfalls vor Heimpublikum nach dem 3:1-Erfolg gegen Dinamo Zagreb eine noch komfortablere Ausgangsposition.

Gelingt Arnautovic, der am vergangenen Sonntag beim 3:0-Triumph im Derby gegen Partizan traf, auch gegen Lille ein Tor, wäre es bereits das dritte in dieser EL-Saison.

Harter Gegner wartet im Achtelfinale

Schafft Roter Stern erstmals seit vier Jahren wieder der Einzug ins Achtelfinale, wartet dort aber in jedem Fall ein harter Gegner. Bei der Auslosung am Freitag in Nyon sind Aston Villa und Olympique Lyon möglich - die beiden Topteams der Ligaphase.

Genk, das national um einen europäischen Startplatz raufen muss, könnte auf Freiburg oder die AS Roma treffen. Mit Nikolas Sattlberger ist neben Lawal ein zweiter Österreicher bei Genk engagiert.

Einen weiteren rot-weiß-roten Beitrag hat Viktoria Pilsen mit Torhüter Florian Wiegele zu bieten. Auch die Tschechen dürfen zuhause gegen Panathinaikos Athen nach dem 2:2 im Hinspiel hoffen.

Glasners Palace vor Pflichtsieg gegen Mostar

In der Conference League will sich Crystal Palace von Trainer Oliver Glasner nach einer matten Darbietung beim 1:1 in Mostar zuhause rehabilitieren.

Alles andere würde die Entfremdung vom zuletzt so tief enttäuschten Anhang auch nur weiter befördern. Das jüngste 1:0 über Wolverhampton konnte die Wogen kaum glätten. Nach wie vor steht ein verfrühter Abgang Glasners im Raum, der sich mit Sommer bekanntlich fix verabschiedet.

