Bottas vor F1-Comeback? Interesse wird konkret

Valtteri Bottas weckt Begehrlichkeiten beim französischen Rennstall Alpine und könnte schon bald neben Pierre Gasly sein Formel-1-Comeback geben.

Platz zehn in der Konstrukteurswertung und eine Punkteausbeute von insgesamt nur elf Punkten lösen große Unzufriedenheit bei Alpine aus. Teamchef Flavio Briatore macht seinem Unmut nach dem Rennen in Österreich öffentlich Luft: "Letztlich haben wir nach einem weiteren Rennen ohne Punkte Boden auf unsere direkten Rivalen in der Meisterschaft verloren, und ehrlich gesagt ist dieses Leistungsniveau zunehmend besorgniserregend."

Bottas ganz oben auf der Liste von Alpine

Mit den Leistungen von Rookie Franco Colapinto ist man bei Alpine alles andere als zufrieden. Von seinem Teamchef kassierte er nach dem Österreich-Qualifying direkt Kritik für seine Performance.

Die Nachfolgersuche wird nach einem Bericht von "Motorsporttotal.com" bereits aktiv vorangetrieben. Ganz oben auf der Liste steht demnach der aktuelle Ersatzfahrer von Mercedes Valtteri Bottas.

Wie weiter berichtet wird, kam es nach dem GP in Spielberg zu einem Treffen zwischen Toto Wolff und Flavio Britaore, der sich nach der Verfügbarkeit des Finnen erkundigt haben soll.

Neben Alpine soll auch das neue F1-Team Cadillac Interesse an Bottas anmelden.