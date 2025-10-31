NEWS

"Wäre ein guter Teamchef" - Verstappen adelt seinen Vater

Der vierfache Weltmeister würde seinem Vater Jos die Rolle als Teamchef absolut zutrauen. Glaubt aber selbst, dass er wenig Interesse daran hätte.

"Wäre ein guter Teamchef" - Verstappen adelt seinen Vater Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jos Verstappen als Teamchef in der Formel 1? Ein Szenario, das sich Max Verstappen durchaus vorstellen könnte.

"Er wäre, glaube ich ein wirklich, wirklich guter Teamchef", erklärte der amtierende Weltmeister auf einer Pressekonferenz. Gleichzeitig schränkte er aber auch ein: "Obwohl ich nicht glaube, dass er das sein will."

Vor allem das detaillierte Wissen im Rennsport würden den 53-jährigen Niederländer ausmachen. "Das Beeindruckendste ist einfach sein Wissen über Racing, Tuning, das Set-up von Autos und Karts. Und diese Art von Wissen hat er mir von klein auf beigebracht."

Umschwung mit Mekies

Gleichzeitig fand Verstappen aber auch lobende Worte für seinen aktuellen Teamchef bei Red Bull Racing, Laurent Mekies: "Zunächst einmal bin ich sehr glücklich mit dem Teamchef, den ich habe."

Seit der Bestellung von Mekies läuft es beim österreichischen Rennstall in der Formel 1 wieder deutlich besser. Vier Rennen vor dem Ende ist der Niederländer mit 36 Punkten Rückstand auf Leader Lando Norris voll im Rennen um die Krone.

Weiter geht es in der Formel 1 kommende Woche in Brasilien.

Unbrechbare Formel-1-Rekorde

Unbrechbare Formel-1-Rekorde
Größter Abstand zu Platz zwei
Ältester Rennstarter

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

Formel Fad: Ist die Formel 1 nur noch ein Netflix-Produkt?

Formel Fad: Ist die Formel 1 nur noch ein Netflix-Produkt?

LAOLA1
4
Ex-F1-Weltmeister kündigt Karriereende an

Ex-F1-Weltmeister kündigt Karriereende an

Formel 1
Traditionsbruch in England: Nur ein Spiel am "Boxing Day"

Traditionsbruch in England: Nur ein Spiel am "Boxing Day"

Premier League
ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Black Wings Linz - Vienna Capitals

ICE Hockey League
Ex-Teamspielerin wechselt in die deutsche Bundesliga

Ex-Teamspielerin wechselt in die deutsche Bundesliga

Frauen-Fußball
2. Liga im LIVE-Stream: SV Stripfing - SK Rapid II

2. Liga im LIVE-Stream: SV Stripfing - SK Rapid II

2. Liga
7
Vorwurf der Manipulation: Paqueta erhält nur Verwarnung

Vorwurf der Manipulation: Paqueta erhält nur Verwarnung

Premier League
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Red Bull Racing Max Verstappen Jos Verstappen