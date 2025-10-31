"Wäre ein guter Teamchef" - Verstappen adelt seinen Vater

Jos Verstappen als Teamchef in der Formel 1? Ein Szenario, das sich Max Verstappen durchaus vorstellen könnte.

"Er wäre, glaube ich ein wirklich, wirklich guter Teamchef", erklärte der amtierende Weltmeister auf einer Pressekonferenz. Gleichzeitig schränkte er aber auch ein: "Obwohl ich nicht glaube, dass er das sein will."

Vor allem das detaillierte Wissen im Rennsport würden den 53-jährigen Niederländer ausmachen. "Das Beeindruckendste ist einfach sein Wissen über Racing, Tuning, das Set-up von Autos und Karts. Und diese Art von Wissen hat er mir von klein auf beigebracht."

Umschwung mit Mekies

Gleichzeitig fand Verstappen aber auch lobende Worte für seinen aktuellen Teamchef bei Red Bull Racing, Laurent Mekies: "Zunächst einmal bin ich sehr glücklich mit dem Teamchef, den ich habe."

Seit der Bestellung von Mekies läuft es beim österreichischen Rennstall in der Formel 1 wieder deutlich besser. Vier Rennen vor dem Ende ist der Niederländer mit 36 Punkten Rückstand auf Leader Lando Norris voll im Rennen um die Krone.

Weiter geht es in der Formel 1 kommende Woche in Brasilien.