Standpunkt

Formel Fad: Ist die Formel 1 nur noch ein Netflix-Produkt?

Die Formel 1 zwischen Mythos, Hochglanz-Show und Langeweile – zwischen echten Rennen und inszeniertem Drama.

In der dritten Folge geht es um die Formel 1 – zwischen Mythos, Dauer-Dominanz und Netflix-Hype. Viele Rennen wirken langweilig, gleichzeitig boomt die Serie "Drive to Survive" und zieht neue Fans an. Aber: Ist das noch Sport oder längst Entertainment?

Darüber diskutieren Daniela Kulovits von LAOLA1 und HEUTE-Redakteur Klaus Pfeiffer – moderiert von Patrick Gstettner.

Unbrechbare Formel-1-Rekorde

Unbrechbare Formel-1-Rekorde
Größter Abstand zu Platz zwei
Ältester Rennstarter

Kommentare

