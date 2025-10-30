Standpunkt als Podcast anhören:
Formel Fad: Ist die Formel 1 nur noch ein Netflix-Produkt?
Die Formel 1 zwischen Mythos, Hochglanz-Show und Langeweile – zwischen echten Rennen und inszeniertem Drama.
Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.
Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.
Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt – begleitet von einem User-Voting.
In der dritten Folge geht es um die Formel 1 – zwischen Mythos, Dauer-Dominanz und Netflix-Hype. Viele Rennen wirken langweilig, gleichzeitig boomt die Serie "Drive to Survive" und zieht neue Fans an. Aber: Ist das noch Sport oder längst Entertainment?
Darüber diskutieren Daniela Kulovits von LAOLA1 und HEUTE-Redakteur Klaus Pfeiffer – moderiert von Patrick Gstettner.
