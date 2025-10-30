Formel Fad: Ist die Formel 1 nur noch ein Netflix-Produkt?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt – begleitet von einem User-Voting.

In der dritten Folge geht es um die Formel 1 – zwischen Mythos, Dauer-Dominanz und Netflix-Hype. Viele Rennen wirken langweilig, gleichzeitig boomt die Serie "Drive to Survive" und zieht neue Fans an. Aber: Ist das noch Sport oder längst Entertainment?

Darüber diskutieren Daniela Kulovits von LAOLA1 und HEUTE-Redakteur Klaus Pfeiffer – moderiert von Patrick Gstettner.

Hier ansehen: