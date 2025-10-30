Ex-F1-Weltmeister kündigt Karriereende an

Jenson Button wird seinen Helm endgültig an den Nagel hängen.

Beim Finale der WEC-Saison 2025 in Bahrain wird der 45-jährige Brite sein letztes Rennen bestreiten. Das verkündete Button in einem Interview mit der "BBC".

"Das wird mein letztes Rennen sein. Ich habe Bahrain immer gemocht, ich finde, es ist eine tolle Strecke, und ich werde es so sehr wie möglich genießen, denn damit endet meine professionelle Rennfahrerkarriere", wird der Formel-1-Weltmeister von 2009 zitiert.

Seit 2024 fährt Button in der Hyperklasse der WEC für das britische Team Jota. Als Grund für das Karriereende nannte der 45-Jährige die fehlende Zeit.

306 Rennen, 15 Siege, 1 Weltmeistertitel

"Mein Leben ist viel zu hektisch geworden. Es wäre weder dem Team noch mir selbst gegenüber fair, wenn ich in die Saison 2026 gehe und sage, ich hätte genügend Zeit dafür", so Button.

"Meine Kinder sind vier und sechs Jahre alt. Wenn man eine Woche lang weg ist, verpasst man so viel, dass man diese Zeit nie wieder zurückbekommt."

Von 2000 bis 2016 war Button in der Formel 1 aktiv und absolvierte insgesamt 306 Rennen. Dabei gelangen ihm 15 Rennsiege und als großes Highlight der Weltmeistertitel im Jahr 2009 mit Überraschungsteam Brawn GP.

Anschließend fuhr er in weiteren Rennserien wie NASCAR, der DTM oder der japanischen Super-GT-Serie weiter.