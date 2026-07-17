Pirelli-Boss erklärt: Darum gibt es keine echten Regenrennen mehr

Der Reifenkrieg ist ein Relikt der Vergangenheit. Seit 15 Jahren hält Pirelli das Mandat des Einheits-Reifenherstellers der Formel 1.

Stets war Mario Isola das Gesicht der Italiener nach außen, 2026 kam es zur Ablöse: Dario Marrafuschi ist der neue Motorsportchef der Mailänder.

Und hat dabei alle Hände voll zu tun. Formel 1 bis Formel 3 sind die Aushängeschilder, aber engagiert ist Pirelli in rund 350 Serien. Ab kommendem Jahr wird auch die MotoGP exklusiv auf italienischen Walzen herumbrettern.

Vor allem muss nun er Rede und Antwort stehen, wenn das eigene Produkt in die Kritik gerät. In der "Königsklasse" eigentlich ein Dauerthema.

Wann sind Reifen zu haltbar?

Anno 2026 kommt ohnehin kein Aspekt des Reglements unhinterfragt davon, auch die Reifen nicht. Anfang des Jahres schien es so, als wären sie gar kein Faktor mehr: Zu haltbare Pneus strichen den Aspekt der Boxenstopp-Strategie auf ein Minimum zusammen.

"Wir haben in den ersten Rennen gezeigt, dass wir auch ein Rennen ohne jeden Reifenabbau haben könnten", erinnert sich Marrafuschi gegenüber LAOLA1.

Ein Zustand, der einen schwierigen Spagat für Pirelli verdeutlicht: Ein gesundes Maß zwischen der Performance und der "Degradation" zu finden. Die Balance ging in vergangenen Jahren auch schon in die andere Richtung daneben.

Wie der richtige Umgang mit dem Reifenabbau für den Hersteller überhaupt eine ambivalente Angelegenheit ist. Schließlich ist überall sonst in der "normalen Welt" ein möglichst haltbares Produkt gefragt.

So stehen sich die Wünsche des Lieferanten und der Formel 1 mitunter im Weg. "Abbau erzeugt Strategien, Drama und damit letzten Endes Engagement mit den Menschen", sieht Marrafuschi allerdings auch einen Vorteil darin, eben im Gespräch zu bleiben.

Regen: Ein aktuell zu schwieriger Spagat

Das galt allerdings in den letzten Jahren häufig auch beim Thema Regen. Eine heikle Thematik seit dem Tod von Jules Bianchi, Folge seines schweren Unfalls beim Regenrennen von Japan 2014.

Seither fährt die Rennleitung bei Regen eine vorsichtige Linie, die Fahrer in der Folge meist gar keine mehr.

Potenziell für Pirelli ein Imageschaden, könnte doch der Eindruck entstehen, die "Full Wets" wären ein mangelhaftes Produkt.