Was bedeutet Yzermans Detroit-Abgang für Marco Kasper?

Der Eindruck, den der 61-jährige Yzerman über die Jahre hinterlassen hat, war der eines öffentlichkeits- und pressescheuen Mannes, der auch nicht viel für Analytics übrig hatte und zuletzt mit den krass ansteigenden Gehältern nicht Freund wurde. Letzteres könnte überhaupt in den nächsten Jahren einige GMs, die gegenüber Agenten den starken Mann spielen wollen (siehe zuletzt Pat Verbeek und das Leo-Carlsson-Debakel), in die Pension treiben.
Yzermans Nachfolger
Völlig offen, vor allem, ob Illitch einen Mann mit Hockey- oder Analytics-Background sucht.
Eine interne Lösung scheint nicht möglich: Assistant GM und Director of Amateur Scouting (eine seltene Kombination dieser Aufgaben) Kris Draper gilt eher als Teil des Problems, nicht der Lösung, hat seinen Job auch einer jahrelangen Spielerkarriere in der Motorstadt zu verdanken. Shawn Horcoff – ein weiterer Assistant GM und für das Farmteam Grand Rapids verantworlich – könnte wohl auch keine große Aufbruchsstimmung vermitteln.
Der neue GM hat einige größere Brocken vor sich: Die Larkin-Saga zu einem einigermaßen guten Abschluss zu bringen (wäre ein Verbleib überhaupt noch zu vermitteln?) und ein neuer Vertrag für den aufstrebenden Defender Simon Edvinsson. In weiterer Folge dann neue Kontrakte für Alex DeBrincat (im nächsten Sommer UFA) und u.a. Marco Kasper.
Immerhin: Mit Moritz Seider, Lucas Raymond, Edvinsson und dem potentiellen PP-Defender Axel Sandin-Pellikka verfügt die Organisation weiter über einige starke Eckpfeiler. Dazu kommen eben Kasper oder Emmitt Finnie, die zumindest in jeweils einer Saison ihr Potential aufblitzen ließen.
Was bedeutet Yzermans Abgang für Marco Kasper?
Nicht viel. Denn nach einer reichlich durchwachsenen Saison wird sein Agent eher nicht auf eine baldige Vertragsverlängerung (seit 1. Juli möglich) pochen. Kaspers Entry-Level-Deal läuft im nächsten Sommer aus, auch danach ist er noch ein RFA. Eine gute Saison würde ihm bessere Karten in den Vertragsgesprächen verschaffen.
Für den Kärntner weit interessanter: Was passiert mit Larkin und wie präsentiert sich die Centerachse um ihn?
Eine Frage, die jetzt einmal hinter die Suche nach einem neuen GM zurücktreten muss...