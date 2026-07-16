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Sainz zukünftig für Audi? Hülkenberg-Seitenhieb gegen Spanier

Angesprochen auf die Gerüchte, wonach Carlos Sainz Jr. zu Audi wechseln könnte, kann sich Nico Hülkenberg einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Sainz zukünftig für Audi? Hülkenberg-Seitenhieb gegen Spanier Foto: © IMAGO / MAXPPP
Textquelle: © LAOLA1
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Bereits vor der Sommerpause ist die "Silly Season" in der Formel 1 wieder in vollem Gange.

Zuletzt sind bereits Gerüchte um einen Red-Bull-Abschied von Max Verstappen laut geworden, auch wird um die Zukunft von Carlos Sainz Jr. spekuliert, wonach der 31-Jährige zu Audi wechseln soll.

F1-Zukunft: Verstappen sorgt für Unmut bei den Red-Bull-Bossen >>>

Der Spanier, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, fährt mit Williams am Ende des Feldes hinterher - einzig Aston Martin und Neuling Cadillac performen noch schlechter.

Die Gerüchte über Sainz, der zuletzt auch klar gemacht hat, sich auf die Aufgaben mit dem britischen Traditionsrennstall konzentrieren zu wollen, sind auch an Audi-Stammfahrer Nico Hülkenberg nicht vorübergegangen.

Hülkenberg-Spitze gegen Sainz

"Diese Gerüchte habe ich auch gelesen", bestätigt der Deutsche gegenüber "motorsport-magazin.com". Sorgen macht sich der 38-Jährige jedoch nicht: "Die Verträge sind sehr klar. Von meiner Seite gibt es keine Fragezeichen."

Einen Seitenhieb Richtung Sainz kann sich Hülkenberg dann doch nicht verkneifen: "Der Platz des Ersatzfahrers wäre verfügbar, aber ich glaube nicht, dass er daran interessiert ist", sagt der Routinier, der noch bis Ende 2027 an Audi gebunden sein soll.

Sainz ist vor seinem Wechsel zu Williams auch beim Audi-Vorgänger Sauber gewesen, hat sich schlussendlich jedoch gegen ein Engagement beim damaligen Schweizer Team entschieden.

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